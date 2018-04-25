Програма макрофінансової допомоги: Данилюк попросив депутатів Європарламенту про підтримку

Міністр зауважив, що допомогу потрібно отримати на початку осені.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк запевнив депутатів Європейського парламенту у тому, що Україна працює над тим, аби реалізувати вимоги, які залишилися невиконаними з попередньої програми макрофінансової допомоги, до того, як буде погоджена нова.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Комітету ЄП з питань міжнародної торгівлі, на якому розглядалося це питання.

«Ми сфокусовані на виконанні умов, які не були виконані стосовно попередньої виплати, для того, щоб бути готовими їх виконати до того часу, як буде погоджена нова програма», - сказав Данилюк.

За словами міністра, підтримка Європарламенту є «важливою для прогресу порядку денного реформ». «Ми віддані реформам. Нам потрібна макрофінансова допомога, щоб підтримати реформи та економічну стабільність країни», - наголосив він.

Данилюк також зауважив, що допомогу «потрібно отримати на початку осені». «Я прошу вашої підтримки», - звернувся міністр до депутатів Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, частка ЄС в обсязі українського експорту перевищила 45%.