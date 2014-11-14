Гривня на міжбанку сьогодні вже зміцнилася на 19 копійок

Котирування гривні щодо долара на сьогоднішньому відкритті міжбанківського ринку практично не змінилися порівняно з учорашнім закриттям, однак пізніше зросли на 19 копійок.

Як повідомляє УкрДилінг, станом на 13:00 котирування гривні до долара становили 15,4201/15,7300 проти 15,5600/15,9200 на вчорашньому закритты.

Котирування гривні до євро на цей момент часу становили 19,2054/19,6011.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3263/0,3339.

Читайте такожРубль через побоювання нових санкцій проти Росії знову впав до історичних мінімумівЯк повідомляв УНІАН, котирування гривні на міжбанківському валютному ринку вчора, 13 листопада, за день зросли на 13 копійок - до 15,5600/15,9200. 12 листопада на міжбанківському ринку також спостерігалося зростання гривні після сильного падіння.

У вівторок, 11 листопада, на закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.