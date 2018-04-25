Мінекономіки відзвітувало про експорт з початку року: ТОП-3 поставок

Понад 45% експорту товарів з України припадає на Європейський Союз.

Україна в січні-лютому 2018 року найбільше збільшила експорт промислових товарів (на 53,9%), деревини і паперової маси (на 49,6%), а також продукції хімічної промисловості (на 35,3%).

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, істотний приріст експорту відбулося в металургії (28,2%), машинобудуванні (27,9%), легкій промисловості (24,5%), мінеральних продуктах (15%). Експорт продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості у січні-лютому 2018 року зріс на 3,4%.

У структурі українського експорту домінує АПК і харчова промисловість (37,6%), металургійний комплекс (26,8%), машинобудування (11,4%), мінеральні продукти (9%), хімічна промисловість (5,1%), деревина та паперова маса (4,2%), продукція легкої промисловості (2,7%).

Основними торговими партнерами України є Євросоюз (45,1% експорту), Росія (7,3%), Туреччина (6,6%), Індія (5,2%), Єгипет (4,5%), Білорусь (2,8%).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, в січні-лютому 2018 року експорт українських товарів зріс на 17,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,4 мільярда доларів.

Український експорт до ЄС в січні-лютому зріс на 36,2%, і становить 3,3 мільярда євро. Також збільшився продаж української продукції в Сінгапур, Білорусь, Туреччину, Молдову та Ірак.