У Нацбанку спростовують інформацію про намір ліквідувати понад 10 банків

Про це Нацбанк повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Зазначена інформація, яка сьогодні з'явилася в газеті «Капітал», зокрема, у статті під назвою «НБУ планує до кінця року закрити більше десятка банків», є недостовірною, тобто не відповідає дійсності, і містить відомості, яких не існує взагалі. Офіційно заявляємо, що сьогодні немає ніякого так званого списку з банками, перерахованими у згаданій статті, які до кінця цього року можуть бути виведені з ринку», - сказано в повідомленні.

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Регулятор наголосив, що періодична поява в інформаційному просторі заяв і неперевіреної інформації про існування вигаданих списків з тими або іншими «проблемними» банками підриває довіру громадян до банківських установ і завдає шкоди діям Національного банку з підтримки стабільності банківської системи.

Нацбанк закликав усіх представників засобів масової інформації користуватися лише достовірними відомостями, уважно перевіряти їх джерела, особливо коли інформація є дуже чутливою для ринку і стабільності банківської системи. «Просимо у першу чергу пам'ятати про журналістську етику та інтереси українських громадян», - наголошується в повідомленні.

У свою чергу, Фонд гарантування вкладів фізосіб також назвав інформацію про отримання у Нацбанку списку банків для виведення з ринку недостовірною, і закликав представників ЗМІ та вкладників користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних і достовірних джерел.

«Національний банк України не передавав Фонду гарантування список із понад десяти фінансових установ, які необхідно вивести з ринку. Фонд гарантування звертає увагу вкладників та представників ЗМІ на те, що помилкова інформація підриває довіру громадян до банківської системи, провокує панічні настрої населення і завдає шкоди фінансовій системі країни», - сказано в повідомленні фонду на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Нацбанк визнав неплатоспроможними 26 банків: «Аксіома», «Інтеркредитбанк», «Меліор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грін Банк», «Експобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».