Вище $11 тисяч: біткойн знову торгується в плюсі

Альтернативні криптовалюти при цьому подешевшали: Ethereum - до 664,43 долара, Ripple - до 0,88 долара, Bitcoin Cash - до 1376,84 долара.

Ціна найпопулярнішої в світі криптовалюти біткойн (bitcoin) в середу продовжує незначно дорожчати і торгується на рівні місячного максимуму, досягнутого у вівторок.

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Про це повідомляє Прайм.

"За даними порталу CoinMarketCap, станом на 10:13 біткойн дорожчав на 2,12% - до 9,431 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта збільшувалася в ціні на 2,51% - до 9,47 тисячі доларів, на Binance - на 2,25%, до 9,44 тисячі доларів. Біткойн на всіх основних майданчиках в ході торгів вівторка, 24 квітня, сягнув 9,4 тисячі доларів, що є максимальним рівнем з середини березня", - йдеться в повідомленні.

Альтернативні криптовалюти при цьому знижуються в ціні в середу: Ethereum дешевшає на 2,01%, до 664,43 долара, Ripple - на 4,14%, до 0,88 долара, Bitcoin Cash - на 9,93%, до 1376,84 долара. За даними CoinMarketCap, капіталізація ринку криптовалют становить на даний момент 417,3 мільярда доларів. На частку біткойна припадає приблизно 38% всього ринку криптовалют.

"Вчора біткойн додав майже 8%... Вранці почалася невелика корекція, зараз торгівля йде в діапазоні 9,3-9,5 тисячі доларів", - прокоментував ситуацію на ринку директор з інвестицій міжнародної мережі професійних інвесторів цифрові активи CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналітик також додав, що серед альткойнів Bitcoin Cash демонструє найбільшу волатильність останнім часом.

"З урахуванням швидкого зростання ринку на цьому і минулого тижня можна очікувати деякої корекції або, принаймні, консолідації протягом найближчих декількох днів", - додав Гусейнов.