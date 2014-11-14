Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,42 гривні

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 14 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,4201 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті регулятора. Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 25,7 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,40 грн/дол. Читайте такожНацбанк сьогодні продавав долари по 15,88 грн Читайте такожза середньозваженим курсом 15,5476 грн/дол.

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