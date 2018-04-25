ЄС хоче мотивувати Україну до реформ за допомогою нової інвестпрограми

Для отримання перших 50 мільйонів євро Україна має забезпечити незалежне регулювання в енергетиці, затвердити бізнес-омбудсмена та скасувати е-декларування для антикорупційних активістів.

Європейський союз розробляє для України нову програму залучення інвестицій під назвою контракт "Реформи заради інвестицій" (Reform Contract for Investment).

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на єврокомісара з політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Йоганнеса Гана.

В рамках нового Зовнішнього інвестиційного плану ЄС цього року для України може бути зарезервовано 1,6 мільярда гривень (50 мільйонів євро), в тому числі для компенсації кредитування банківськими установами, і зрештою – для інвестування у реальний сектор економіки.

"В масштабах України ця сума не видається аж надто великою. Проте, за умови розумного використання, це дозволить залучити до 16 мільярдів гривень (500 мільйонів євро) приватних інвестицій", - зазначає Ган.

Виділення перших 50 мільйонів євро на цей рік відбудеться лише в разі, якщо до літніх парламентських канікул Україна зробить наступні кроки: незалежне регулювання в енергетиці і повноцінна робота членів НКРЕКП, затвердження бізнес-омбудсмена та скасування е-декларування для антикорупційних активістів.