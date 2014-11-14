Яценюк очікує зростання економіки України не раніше 2016 року

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прогнозує зростання економіки України не раніше 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Хочу чітко заявити, що ми бачимо можливість для економічного зростання не раніше 2016 року. На цій позиції уряд стоїть з першого дня", - сказав Яценюк.

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