В Україні ввели в обіг пам'ятну монету «Автономна Республіка Крим» (фото)

Номінал монети - 5 гривень, а її роздрібна ціна – 44 гривні.

Національний банк України 25 квітня випустив в обіг біметалічну пам'ятну монету «Автономна Республіка Крим».

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Як повідомляється на сайті НБУ, номінал монети 5 гривень, а її роздрібна ціна - 44 гривні.

На аверсі монети зображено державний герб України і композиція, що символізує Крим, на реверсі - карта України на тлі орнаменту.

Категорія якості карбування монети - «спеціальний анциркулейтед».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2017 році реалізував понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, у тому числі 830 монет з золота, 47,3 тисячі монет зі срібла і 1,2 млн монет з нейзильберу.

За цей період НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет, у тому числі 11 срібних, 9 біметалевих, 27 з нейзильберу, а також випустив 4 пам'ятні медалі.