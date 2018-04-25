Суд відсторонив Рожкову від виконання обов'язків заступника голови НБУ

Рішення прийнято в якості забезпечення позову народного депутата Ігоря Луценка.

Дарницький районний суд Києва заборонив заступнику голови Національного банку України Катерині Рожкової брати участь в роботі і засіданнях правління НБУ.

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Як випливає з рішення суду, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, також Рожкової заборонено вчиняти будь-які дії, пов'язані з повноваженнями заступника голови Нацбанку.

Зазначається, що суд прийняв таке рішення в якості забезпечення позову народного депутата України Ігоря Луценка.

У Національному банку України питання про виконання рішення суду наразі не прокоментували.

Довідка УНІАН. Катерина Рожкова займає посаду заступника глави НБУ – куратором банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 році вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.

В 2014-2015 роках Рожкова виконувала обов'язки голови правління "Платинум Банку", що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб з лютого 2017 року.