Профіцит зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців склав більше $803 млн

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

У січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 7,7% - до 41,975 млрд дол., імпорт - на 25,4%, до 41,172 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-вересні 2014 року склав 1,02 (у січні-вересні 2013 року - 0,82).

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За підсумками вересня порівняно з попереднім місяцем кількість країн-партнерів України за зовнішньоторговельними операціями зросла на 1 - до 213 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-вересень склав 31,8% від загального обсягу експорту (за січень-вересень 2013 року - 26,2%). Найбільш значні поставки серед країн ЄС здійснювалися до Польщі - 5% від обсягів експорту, Італії - 4,6%, Німеччини - 3%, Угорщини - 2,8%.

Експорт серед найбільших країн-партнерів збільшився до Єгипту на 28,8%, в Італію - на 14,8%, Польщу - на 14,6%, Німеччину - на 6,8%. Водночас скоротився експорт у Росію на 27,3%, Білорусь - на 13,8%, Китай - на 4,2%.

Імпорт товарів із країн ЄС склав 37,7% від загального обсягу імпорту (за 9 місяців 2013 року - 34,9%). Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини - 9,5%, Польщі - 5,5%, Італії - 2,8%, Франції - 2,3%.

Проти відповідного періоду попереднього року імпорт товарів зріс лише з Білорусі - на 7,4%, з інших найбільших країн-партнерів зменшився, у тому числі з Росії - на 36%, Китаю - на 29,7%, США - на 28,3%, Франції - на 25,3%, Польщі - на 22,2%, Італії - на 21,8% та Німеччини - на 21%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2014 року, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, склало 1,166 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році склав 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.