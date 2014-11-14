Профіцит зовнішньої торгівлі товарами за 9 місяців склав більше $803 млн
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-вересня 2014 року склало 803,3 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений із дефіцитом 9,725 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і Севастополя.
У січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 7,7% - до 41,975 млрд дол., імпорт - на 25,4%, до 41,172 млрд дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-вересні 2014 року склав 1,02 (у січні-вересні 2013 року - 0,82).
Читайте такожЕкспорт із України за 9 місяців перевищив імпорт на понад $4 млрд
За підсумками вересня порівняно з попереднім місяцем кількість країн-партнерів України за зовнішньоторговельними операціями зросла на 1 - до 213 країн.
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень-вересень склав 31,8% від загального обсягу експорту (за січень-вересень 2013 року - 26,2%). Найбільш значні поставки серед країн ЄС здійснювалися до Польщі - 5% від обсягів експорту, Італії - 4,6%, Німеччини - 3%, Угорщини - 2,8%.
Експорт серед найбільших країн-партнерів збільшився до Єгипту на 28,8%, в Італію - на 14,8%, Польщу - на 14,6%, Німеччину - на 6,8%. Водночас скоротився експорт у Росію на 27,3%, Білорусь - на 13,8%, Китай - на 4,2%.
Імпорт товарів із країн ЄС склав 37,7% від загального обсягу імпорту (за 9 місяців 2013 року - 34,9%). Найбільші надходження серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини - 9,5%, Польщі - 5,5%, Італії - 2,8%, Франції - 2,3%.
Проти відповідного періоду попереднього року імпорт товарів зріс лише з Білорусі - на 7,4%, з інших найбільших країн-партнерів зменшився, у тому числі з Росії - на 36%, Китаю - на 29,7%, США - на 28,3%, Франції - на 25,3%, Польщі - на 22,2%, Італії - на 21,8% та Німеччини - на 21%.
Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2014 року, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, склало 1,166 млрд дол.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році склав 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.