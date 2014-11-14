Нацбанк підвищив офіційний курс гривні ще на 15 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 14 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1541.2417 грн (з 14.00 13 листопада - 1556.0000);

100 євро - 1919.7707 (з 14.00 13 листопада - 1939.8652);

10 російських рублів - 3.3416 (з 14.00 13 листопада - 3.3579).

Читайте такожГривня на міжбанку сьогодні вже зміцнилася на 19 копійокЯк повідомляв УНІАН, 13 листопада Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок.

Раніше Національний банк протягом кількох днів сильно знижував офіційний курс гривні до долара.