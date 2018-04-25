У Єврокомісії говорять, що Україна виконала одну з чотирьох умов для отримання нової фіндопомоги

Щодо інших трьох умов, то Київ здатний виконати їх у повному обсязі, вважають в ЄК.

В Європейській комісії констатують, що одна з чотирьох раніше невиконаних Україною умов за програмою макрофінансової допомоги (МФД) - вирішення питання заборони на експорт лісу - вже виконана, інші три Київ здатний виконати, щоб отримати новий пакет МФД в розмірі 1 млрд євро.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі в Європейському парламенті в ході засідання Комітету з питань бюджетного контролю від час обговорення цього питання повідомила керівник Головного директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріна Матернова.

«Щодо заборони на ліс – ми знайшли арбітражний процес в рамках Угоди про асоціацію. Це вже зроблено. Була ухвалена реєстрація (запровадження кредитного реєстру Національного банку України). Щодо автоматичної верифікації електронних декларацій разом з пошуком кінцевих бенефіціарів, то з програмним забезпеченням, я думаю, умови будуть виконані», - сказала вона.

Ці домовленості підтвердив міністр фінансів України Олександр Данилюк, який виступив із ґрунтовною доповіддю стосовно виконання Україною необхідних умов. «Щодо заборони на ліс, то ми досягли домовленості, які дозволять нам деполітизувати це питання – це буде вирішено арбітражем в рамках Угоди про асоціацію. Це нам гарантує, що рішення на столі», - зазначив він.

Данилюк також нагадав, що був ухвалений і закон щодо кредитного реєстру НБУ. Міністр вказав, що закон був «ухвалений на початку року, якраз після рішення Єврокомісії не надавати останній транш». «Це зроблено», - наголосив міністр.

Торкаючись третьої умови щодо верифікації електронних декларацій, то, за словами Матернової, її головна частина «полягала в тому, щоб зробити цю інформацію доступною». «Це було зроблено півтори роки тому. Зараз вони розробляють програмне забезпечення, щоб зробити автоматичну верифікацію з методологіями, аналогічними тим, які використовує Арбітражний суд, коли розглядає справи. Ми також хочемо гарантувати, і ми це обговорили під час підготовки нової програми макрофінансової допомоги, що ми будемо наполягати на зобов’язанні уряду, що вони почнуть із самих важливих справ. Це перше. У комбінації з програмним забезпеченням ми переконані, це станеться. Друге – щодо кінцевого власника компаній, це трохи складніше, тому що тут ми повинні забезпечити надання технічної поради, що ми зробили. Тут робота продовжується», - деталізувала представник Єврокомісії.

При цьому вона визнала, що прописані у попередній програмі МФД до України вимоги «дуже амбіційні». «Тому що це безпрецедентні умови – немає жодної країни в ЄС, яка б перевіряла офіційного власника. США цього не робить. Я думаю, що буде справедливо сказати собі, що ми були дуже амбіційними. Зараз з урядом працюють європейські експерти, ми намагаємося знайти шлях, який дозволить нам сказати, що умови виконані», - сподівається Матернова.

Як відомо, з попередньої програми МФД Україна не виконала чотири умови: зняття заборони на ліс, запровадження кредитного реєстру Національного банку, автоматична верифікація кінцевих власників компаній та автоматична верифікація електронних декларацій.