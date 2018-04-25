Найбільший банк Польщі став єдиним власником «Кредобанку»

Ключовий акціонер викупив частки у міноритаріїв.

Ключовий акціонер «Кредобанку» - найбільший банк Польщі PKO Bank Polskі SA – сконцентрував 100% акцій фінустанови, викупивши частки у міноритарних акціонерів.

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Про це «Кредобанк» повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, посилаючись на дані Національного депозитарію України.

Наголошується, що за підсумками угоди частка ключового акціонера в капіталі банку зросла до 100% з 99,6293%.

Довідка УНІАН. «Кредобанк» працює на ринку України з 2011 року. Основним акціонером фінустанови є найбільший банк Польщі PKO Bank Polskі SA.

На початок поточного року «Кредобанк» займав 17 місце серед працюючих у країні банків за обсягом активів. Прибуток фінустанов за підсумками 2017 року становив 402,2 млн грн.