Нацбанк оскаржив рішення суду про обмеження повноважень Рожкової

Регулятор вважає рішення суду незаконним.

Національний банк України не отримував будь-яких рішень суду щодо обмеження повноважень заступника голови НБУ Катерини Рожкової, але при цьому вважає оприлюднене у відкритих джерелах відповідне рішення незаконним і вже оскаржив його в апеляційному порядку.

Читайте такожУкраїна дуже вразлива до зовнішніх шоків через боргове навантаження - НБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НБУ, коментуючи оприлюднену в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвалу Дарницького районного суду Києва, яка забороняє Рожковій брати участь у роботі правління регулятора.

«Національний банк не отримував від Дарницького районного суду Києва будь-яких рішень щодо обмежень у виконанні Катериною Рожковою повноважень заступника голови, і не має жодних підстав для вжиття будь-яких відповідних заходів», - йдеться в коментарі.

В НБУ пояснили, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, ухвали про забезпечення позову не можуть бути виконані до їх направлення судом, який виніс відповідну постанову, особами, яких такі рішення стосуються.

«Таким чином, Національний банк розглядатиме питання про виконання постанови після її отримання від суду», - наголошується в коментарі.

При цьому в НБУ повідомили, що дізналися про наявність позову народного депутата і винесенні судом зазначеної постанови з відкритих джерел.

«Національний банк вважає вищевказану постанову незаконною, яка ухвалена з порушенням цілого ряду законодавчих актів і створює небезпечний прецедент щодо блокування роботи органів державної влади», - відзначається в коментарі.

Також повідомляється, що регулятор оскаржив рішення суду в апеляційному порядку сьогодні, 25 квітня, і найближчим часом подасть до Вищої ради правосуддя і в правоохоронні органи заяви з метою перевірки дій судді.

«Ці обставини ще раз наочно підтверджують необхідність завершення розпочатої судової реформи для запобігання корупційному використанню судової системи як інструменту політичного тиску на органи державної влади», - зазначається в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький районний суд Києва заборонив заступникові голови Національного банку України Катерині Рожковій брати участь у роботі і засіданнях правління НБУ. Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Катерина Рожкова обіймає посаду заступника голови НБУ - куратора банківського нагляду з жовтня 2016 року. До цього, в 2015-2016 р. вона очолювала Департамент банківського нагляду НБУ.