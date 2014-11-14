Без інвестицій на Україну чекає дефолт - The Economist

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Україна процвітатиме лише тоді, коли приватні інвестори ризикнуть вкласти в її економіку, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Economist.

Країна потребує великих інвестицій в інфраструктуру, особливо у "понівечену війною" східну частину країни. МВФ не може забезпечити всього цього, адже йдеться про короткострокове фінансування. Інші потенційні благодійники, такі як Америка та ЄС, зволікають у цьому питанні.

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Як зазначає видання, економічні проблеми в Україні наростають давно. Країна збідніла за два десятиліття, перебуваючи під владою корупціонерів, на 20% порівняно з тим економічним станом, у якому вона перебувала після розпаду Радянського Союзу.

"Війна в Донецьку і Луганську ускладнила ситуацію в економіці", - сказано у публікації.

Україна втрачає кошти, які мали б піти на оплату боргів. В обмін на підтримку МВФ вимагає "капітального ремонту" української економіки. Уряд України "затягує паски". Масштаб сьогоднішніх скорочень витрат і зростання цін, швидше за все, знижує попит в економіці, яка вже на спаді. "Програми жорсткої економії, як правило, призводять до політичної нестабільності, просто подивіться на Грецію. Україна набагато бідніша, і вона "наповнена" постраждалими на війні чоловіками, які повернулися з фронту", - сказано у статті.

Видання зазначає, що зараз енергетичний сектор України дуже потребує інвестицій. "Якби країна була такою ж енергоефективною, як у середньому країни ЄС, то, ймовірно, це допомогло б уникнути такої залежності від імпорту газу з Росії", - сказано у статті. Крім того, мало б сенс інвестувати у видобуток газу в Україні.

"Якщо він (президент України Петро Порошенко - ред.) і його західні союзники не почнуть фокусуватися на заходах зі стимулювання економіки, дефолт виявиться неминучим", - стверджує автор.

В НБУ підрахували, що відтік депозитів населення в національній валюті склав 16,8 млрд гривень. У Нацбанку підрахували, що інфляція в Україні підвищилася до 19,8% (жовтень) порівняно з 0,5% у січні 2014 року. Причому девальвація гривні за аналогічний період становила 58,9%.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід Козаченко висловив думку, що на Україну чекає дефолт, якщо не провести реформи у найближчі три місяці.