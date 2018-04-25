Нацбанк вирішив купувати по $10 мільйонів на день для поповнення резервів

За оцінками регулятора, покупка такого об'єму не буде суттєво впливати на ринок.

Національний банк України встановив щоденний обсяг купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів у другому кварталі 2018 року на рівні 10 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, обсяги покупки протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг за рахунок проведення інтервенцій для згладжування роботи валютного ринку.

Зазначається, що такий підхід відповідає оновленій Стратегії валютних інтервенцій НБУ на 2016-2020 роки, а встановлення кількісних індикаторів для щоденних інтервенцій є важливим елементом режиму плаваючого обмінного курсу.

«Покупка такого об'єму не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку. У той же час, залежно від ситуації на ринку, інтервенції з купівлі можуть бути меншими або взагалі не проводитимуться», - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у першому кварталі 2018 року купив на міжбанківському валютному ринку на 757 млн дол. більше, ніж продав.

Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року становили 18,191 млрд дол., що на 3,3% нижче за показник на початок року. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол.