Кабмін хоче допомогти IKEA зайти на український ринок

Наприкінці 2017 року IKEA повідомила, що може відкрити свій перший магазин в Україні за один-два роки.

Кабінет міністрів України планує створити міжвідомчу робочу групу для сприяння виходу на ринок України однієї з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведської групи компаній IKEA зі штаб-квартирою в місті Делфт (Нідерланди).

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Як повідомила прес-служба Офісу Національної інвестиційної ради «UkraineInvest» на своїй сторінці в Facebook, відповідне рішення було ухвалено під час зустрічі представника уряду з інвестицій Оксани Маркарової і директора «UkraineInvest» Даніеля Білака з представниками IKEA і різних державних органів.

«Уряд створить міжвідомчу робочу групу, до якої буде запрошено представники Київської міської адміністрації, для комплексного й ефективного вирішення питань сертифікації продукції, ліцензування, митних та інших питань, щоб гарантувати, що IKEA зможе якомога швидше відкрити свої фірмові магазини в Україні», - йдеться в повідомленні.

Білак зазначив, що рішення IKEA прийти на ринок України є сильним сигналом для інших компаній.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року компанія IKEA повідомила, що може відкрити свій перший магазин в Україні за один-два роки.

Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що мер Києва Віталій Кличко і менеджер з розвитку бізнесу IKEA в Південно-Східній Європі Владислав Лаліч обговорили перспективи реалізації намірів IKEA вийти на український ринок.

Відкриття першого торгового центру IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, проте тоді цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. На початку вересня 2007 гендиректор підрозділу IKEA в Росії і СНД Пер Кауфман повідомив, що компанія отримує першу земельну ділянку під Одесою, але в червні 2010 року компанія оголосила про припинення пошуку земельних ділянок і будівництва в Одеській області.

Довідка УНІАН. IKEA - одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому, яка була створена в Швеції в 1943 році. Існує кілька компаній з різними власниками, які працюють під брендом IKEA.

До IKEA Group відносяться виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. Загалом підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.