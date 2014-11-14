Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців скоротився до $4,4 млрд
15:58, 14 листопада 2014Фінанси
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Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за підсумками січня-вересня 2014 року склав 4,423 млрд дол., що на 609,3 млн дол., або на 12,11%, менше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 5,033 млрд дол.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.
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Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт послуг зменшився на 16,5% - до 8,686 млрд дол., імпорт - на 20,7%, до 4,263 млрд дол. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 216 країн світу.
Раніше УНІАН повідомляв, що експорт з України за 9 місяців перевищив імпорт більш ніж на $4 млрд.
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