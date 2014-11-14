Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за 9 місяців скоротився до $4,4 млрд

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

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Згідно з повідомленням, у січні-вересні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт послуг зменшився на 16,5% - до 8,686 млрд дол., імпорт - на 20,7%, до 4,263 млрд дол. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 216 країн світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що експорт з України за 9 місяців перевищив імпорт більш ніж на $4 млрд.