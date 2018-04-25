Валюта в четвер трохи подорожчає

Офіційний курс НБУ на 26 квітня: 100 USD – 2627.0545 грн; 100 EUR – 3201.0659 грн; 10 RUR – 4.2544 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2627.0545 (25 квітня – 2617.7264)

100 EUR – 3201.0659 (25 квітня – 3197.0293)

10 RUR – 4.2544 (25 квітня – 4.2451)

У середу, 25 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,24/26,26 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,99/32,03 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4248/0,4255 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2705 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 598 угод на суму 400,12 млн дол.