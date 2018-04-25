Держава увіллє гроші в «Ощадбанк»

«Ощадбанк» обговорює з Мінфіном обсяги необхідної докапіталізації

Державний «Ощадбанк» обговорює з Міністерством фінансів України обсяги необхідної докапіталізації фінустанови, повідомив журналістам голова правління банку Андрій Пишний.

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«Всі ці питання зараз - у процесі обговорення з Міністерством фінансів», - сказав Пишний, відповідаючи на питання про необхідні обсяги інвестицій в модернізацію відділень банку та потреби в цьому зв'язку докапіталізувати банк.

За його словами, проведена урядом докапіталізація банку в 2014-2016 роки була зумовлена «стресовими» причинами, включаючи окупацію Російською Федерацією території України, військові дії, девальвацію гривні та «політично мотивований» кредитний портфель банку, сформований у попередні роки.

«Докапіталізація знадобиться. Докапіталізація у розвиток, як інвестиція, у тому числі і як покриття тих проблем, які досі залишилися невирішеними», - додав Пишний.

Він не став називати конкретних цифр, зазначивши, що це також предмет обговорення з Мінфіном.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. За підсумками 2017 року банк отримав 558,523 млн грн прибутку.

Кабінет міністрів України в лютому поточного року затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектора, а також оновлену стратегію «Ощадбанку», яка передбачає вихід фінустанови в 2022 році на чистий прибуток на рівні 4,7 млрд грн.