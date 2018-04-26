Знайти брудні гроші: Британія хоче розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її заморських територіях

За словами авторів законопроекту, про підтримку якого вже заявили як депутати правлячої коаліції, так і члени опозиції, він допоможе в боротьбі з відмиванням коштів.

Парламент Великобританії наступного тижня планує проголосувати за законопроект, який зобов'язує такі заморські території британської Корони як Кайманові острови, Британські Віргінські острови, розкривати особистості бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їхній території, в тому числі, російського походження.

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Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на газету The Times.

За словами авторів законопроекту, про підтримку якого вже заявили як депутати правлячої коаліції, так і члени опозиції, він допоможе в боротьбі з відмиванням коштів.

За словами одного з членів Консервативної партії Ендрю Мітчелла, документ розроблений за згодою прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей. Мітчелл уточнив, що головна мета нового закону — упевнитися, що «під британським прапором в будь-якій точці світу не ховаються брудні гроші».

Згідно з новими правилами, всі заморські території Великобританії будуть зобов'язані провести реформу прозорості до кінця 2020 року. За словами парламентарія, голосування призначене на вівторок, 2 травня.

Реформа прозорості банків була розпочала ще за попереднього прем'єр-міністра Девіда Кемерона, який займав керівну посаду з 2010 по 2016 рік. Зокрема, в 2013 році публічний реєстр бенефіціарів офшорних компаній надало Лондонське Сіті. Тим не менш, спроби Кемерона переконати заморські території, які є найбільш популярними місцями для зберігання активів, наслідувати приклад Лондона, не мали успіху.