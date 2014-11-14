Іноземні інвестиції за 9 місяців знизилися на 15% через девальвацію гривні

16:57, 14 листопада 2014
Фінанси
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Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2014 року склав 48,523 млрд дол., що на 8,469 млрд дол. або на 14,86% менше від показника на початок поточного року у 56,992 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Фото УНИАН

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Нагадаємо, що за 9 місяців поточного року гривня знецінилася щодо долара США на 62,14% - до 12,96 грн/дол. згідно з офіційним курсом на 1 жовтня.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій зумовлене курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 9,408 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу у січні-вересні виявився незначним і становив 887,6 млн дол. за одночасного надходження 1,906 млрд дол. нових інвестицій.

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Інвестиції прийшли із 133 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр - 15,120 млрд дол., Німеччина - 5,770 млрд дол., Нідерланди - 5,209 млрд дол., Російська Федерація - 2,957 млрд дол., Австрія - 2,676 млрд дол., Великобританія - 2,326 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 2,005 млрд дол., Франція - 1,648 млрд дол., Швейцарія - 1,394 млрд дол. та Італія - 1,047 млрд дол.

Більша частина інвестицій припадає на українську промисловість - 15,533 млрд дол. або 32% прямих інвестицій, а також на установи фінансової і страхової діяльності - 12,329 млрд дол. або 25,4%, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 6,230 млрд дол. або 12,8%, організації з роботи з нерухомістю - 4,028 млрд дол. або 8,3%, наукові і технічні організації - 3,175 млрд дол. або 6,5%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня склала 8,522 млрд дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, - 57,045 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня склав 6,426 млрд дол., у т. ч. до країн ЄС - 6,046 млрд дол. 94,1% загального обсягу. Прямі інвестиції з України надходили у 45 країн світу, у тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (90,6%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 жовтня склали 193,3 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів - 6,619 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 липня 2014 року склав 50,022 млрд дол., що на 6,767 млрд дол. або на 11,92% менше показника на початок поточного року. За оцінками Держстату, головним фактором зниження обсягу інвестицій стала девальвація гривні, яка у першому півріччі знецінилася щодо долара США на 48% - до 11,82 грн/дол. згідно з офіційним курсом на 1 липня.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році склав 2,860 млрд дол., що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 млрд дол.

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