Іноземні інвестиції за 9 місяців знизилися на 15% через девальвацію гривні

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Нагадаємо, що за 9 місяців поточного року гривня знецінилася щодо долара США на 62,14% - до 12,96 грн/дол. згідно з офіційним курсом на 1 жовтня.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій зумовлене курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 9,408 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу у січні-вересні виявився незначним і становив 887,6 млн дол. за одночасного надходження 1,906 млрд дол. нових інвестицій.

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Інвестиції прийшли із 133 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр - 15,120 млрд дол., Німеччина - 5,770 млрд дол., Нідерланди - 5,209 млрд дол., Російська Федерація - 2,957 млрд дол., Австрія - 2,676 млрд дол., Великобританія - 2,326 млрд дол., Британські Віргінські Острови - 2,005 млрд дол., Франція - 1,648 млрд дол., Швейцарія - 1,394 млрд дол. та Італія - 1,047 млрд дол.

Більша частина інвестицій припадає на українську промисловість - 15,533 млрд дол. або 32% прямих інвестицій, а також на установи фінансової і страхової діяльності - 12,329 млрд дол. або 25,4%, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 6,230 млрд дол. або 12,8%, організації з роботи з нерухомістю - 4,028 млрд дол. або 8,3%, наукові і технічні організації - 3,175 млрд дол. або 6,5%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня склала 8,522 млрд дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, - 57,045 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 жовтня склав 6,426 млрд дол., у т. ч. до країн ЄС - 6,046 млрд дол. 94,1% загального обсягу. Прямі інвестиції з України надходили у 45 країн світу, у тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (90,6%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 жовтня склали 193,3 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів - 6,619 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 липня 2014 року склав 50,022 млрд дол., що на 6,767 млрд дол. або на 11,92% менше показника на початок поточного року. За оцінками Держстату, головним фактором зниження обсягу інвестицій стала девальвація гривні, яка у першому півріччі знецінилася щодо долара США на 48% - до 11,82 грн/дол. згідно з офіційним курсом на 1 липня.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році склав 2,860 млрд дол., що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 млрд дол.