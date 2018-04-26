Прибуток Facebook зріс у 1,6 раза

Кількість активних користувачів соцмережі в березні становила 1,45 мільярда осіб, збільшившись на 13% у річному вираженні.

Чистий прибуток найбільшої в світі соціальної мережі Facebook за підсумками першого кварталу 2018 року збільшився в 1,6 раза у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив 4,988 мільярда доларів.

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Про йдеться у звіті компанії, передає Прайм.

Прибуток на акцію за три місяці становив 1,69 долара проти 1,04 долара роком раніше. Аналітики очікували показник на рівні 1,35 долара. Виручка Facebook також зросла — в 1,5 раза, до 11,966 мільярда доларів.

Виручка компанії від реклами становила 11,795 мільярда доларів, що також у 1,5 раза перевершує показник першого кварталу 2017 року. Виручка від мобільної реклами зросла до 91% від усіх рекламних доходів з 85% в аналогічному періоді минулого року.

Кількість активних користувачів соцмережі в березні становила 1,45 мільярда осіб, збільшившись на 13% у річному вираженні. Середня кількість активних користувачів в місяць зросла на 13% у річному вираженні - до 2,2 мільярда користувачів.

"Незважаючи на серйозні проблеми, наше співтовариство і бізнес почали 2018 рік з сильними показниками. Ми ширше дивимось на нашу відповідальність і вкладаємо гроші в те, щоб переконатися, що наші послуги використовуються на благо", — наводяться в релізі слова засновника і генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

Нагадаємо, Facebook 4 квітня повідомила, що дані 87 мільйонів користувачів соціальної мережі, в основному в США, були помилково передані компанії Cambridge Analytica. Британська компанія у відповідь заявила, що згідно з контрактом, мала право отримати дані не більше 30 мільйонів осіб.

Раніше газета New York Times повідомила, що Cambridge Analytica, яка співпрацювала з Дональдом Трампом під час передвиборної кампанії, незаконно отримала дані 50 мільйонів користувачів Facebook.