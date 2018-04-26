Twitter вдруге в своїй історії відзвітував про прибуток

Чистий прибуток Twitter становив $61 мільйон, або 8 центів на акцію.

Компанія Twitter Inc в середу вдруге у своїй історії відзвітувала про квартальний прибуток, а також повідомила про виручку, що перевищила прогнози, і зростання кількості активних користувачів за рахунок продажу відеореклами в Азії і на інших ринках за межами США.

Читайте такожПрибуток Facebook зріс у 1,6 раза

Чистий прибуток Twitter становив $61 мільйон, або 8 центів на акцію, проти збитку в $61,6 мільйона, або 9 центів на акцію, роком раніше, повідомляє Рейтер.

Прибуток за винятком деяких статей балансу становив 16 центів на акцію, у той час як аналітики прогнозували показник у 12 центів на акцію.

Кількість щомісяця активних користувачів зросла на 3% до 336 мільйонів, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 334 мільйонів.

Продаж за кордоном зріс на 53% в річному вираженні, у той час як у США - на 2%. Загальна виручка збільшилася на 21%.

Загальна виручка в першому кварталі зросла до $664,9 мільйона, перевищивши середній прогноз аналітиків, опитаних Reuters, на рівні $607,6 мільйона. Виручка від реклами становила $575 мільйонів, перевищивши прогноз $523,1 мільйона.