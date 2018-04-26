З банку Януковича-молодшого зникли 2 мільярди – ЗМІ

Як стало відомо ЕП, із заарештованих раніше 2,6 млрд гривень, які знаходилися на рахунках у "Всеукраїнському банку розвитку" близько 2 млрд гривень вже виведено. Інші кошти існують тільки на папері.

З "Всеукраїнського банку розвитку", який належав синові екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд гривень.

Читайте такожБанкірша-фігурант справи про "вишки Бойка" зняла арешт з фірми і частини майна

Про це йдеться в статті ЕП.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Печерський районний суд зняв арешт з рахунків компаній, які правоохоронці відносили до "орбіти впливу" Олександра Януковича.

Як стало відомо ЕП, із заарештованих раніше 2,6 млрд гривень, які знаходилися на рахунках у "Всеукраїнському банку розвитку" близько 2 млрд гривень вже виведено. Інші кошти існують тільки на папері.

Міністр МВС Арсен Аваков в 2015 році повідомляв про арешт 2,6 млрд гривень на рахунках ВБР, однак тепер цих коштів на рахунках немає.

"Коли суди зняли арешт з рахунків компаній, кошти були переведені в інші банки", - заявив співрозмовник ЕП, знайомий із ситуацією в банку.

"Зараз на рахунках банку з пов'язаних із Януковичем коштів знаходиться 559 млн гривень. Ці гроші знаходяться в 9-й черзі акцептованих вимог кредиторів. Однак ці кошти існують лише віртуально, оскільки активів банку не вистачить на задоволення вимог кредиторів 9-ї черги", - йдеться в статті.

За версією слідства, в 2013-2014 роках посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю".

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 млрд грн.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 млрд гривень на цих рахунках.

Пізніше в 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 мільйонів гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були арештовані.

16 квітня 2018 року стало відомо, що суд в лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних із сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкритих в його банку "ВБР".

Слідство розповідало, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували в цілому майже 550 млн гривень і більше 27 млн доларів.