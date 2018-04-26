В асоціації «Укртютюн» підтримують посилення відповідальності за контрабанду сигарет

За даними KPMG, Україна посідає перше місце серед країн-постачальників контрабандних сигарет до країн Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії/

За даними TNS Україна, за 2017 року обсяг нелегального ринку тютюнових виробів зріс удвічі і склав приблизно 1,5 млрд. сигарет. Про це в інтерв’ю газеті «Голос України» повідомила генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.

- Бюджет недоотримав 1,2 млрд. грн. надходжень від сплати акцизного та інших податків і зборів. Станом на лютий 2018 рік 2,9% сигарет на вітчизняному ринку становила нелегальна продукція. 90% нелегальних сигарет - це продукція без українських акцизних марок. Майже половина з них - це сигарети Marvel невідомого походження, призначені нібито для торгівлі duty free, - пояснює останні тенденції нелегального тютюнового ринку Валентина Хоменко.

За даними Асоціації, останнім часом триває контрабанда сигарет до України з Молдови, Білорусі, Росії. Але все ж найбільше занепокоєння викликає контрабанда сигарет з України в ЄС.

- За даними KPMG, Україна посідає перше місце серед країн-постачальників контрабандних сигарет до країн Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії - 5,8 млрд. штук сигарет за 2016 рік. Такий потік контрабанди сприяє зростанню організованої злочинності, викликає стурбованість Євросоюзу, серйозно шкодить репутації України на міжнародній арені, - впевнена Валентина Хоменко.

На її думку, щоб вирішити цю проблему, потрібен комплекс взаємопов'язаних законодавчих, оперативних, організаційних заходів.

- Перш за все, потрібно ввести кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів в особливо великих розмірах. Також потрібно встановити підвищену відповідальність за повторні правопорушення. У багатьох країнах Євросоюзу встановлено кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів, - зазначає пані Хоменко.

На даний момент, у парламенті вже зареєстрований законопроект №4327, який передбачає відповідні зміни. Але ставлення до нього в українському політикумі неоднозначне.

Асоціація «Укртютюн» продовжує співпрацювати з державними органами в питанні протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами. Нещодавно Асоціація підписала Меморандум про співпрацю з Державною фіскальною службою.

- В Україні понад 60% нелегальних сигарет у 2017 році реалізовувалися з рук на вулицях і ринках. Нещодавно Асоціація направила відповідні листи до ДФС і МВС. Вже є і перші результати - відкриті кримінальні провадження, накладені адміністративні штрафи. Також Асоціація намагається контролювати процес знищення вилученої нелегальної тютюнової продукції, щоб упевнитися, що вона знову не потрапить на ринок, - заявляє В. Хоменко.

Крім того, генеральний директор Асоціації «Укртютюн» нагадала про те, що минулого року уряд прийняв Стратегію в сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

- Ми підтримуємо Стратегію, оскільки вона дає державі комплексне розуміння проблеми. У ній зокрема передбачена і криміналізація контрабанди, і посилення співпраці з митними та прикордонними органами інших держав, і створення єдиної державної статистики. Але проблема в тому, що до цих пір План дій щодо реалізації Стратегії не затверджений. Тому вона досі залишається суто декларативним документом, - зазначає генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.