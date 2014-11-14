Обмінники в Азербайджані почали відмовлятися від прийому обваленого рубля

Це пов'язано з падінням курсу російської національної валюти, пише newsazerbaijan.ru.

Російський рубль восени переживає виток зниження на тлі геополітичних ризиків і падіння цін на нафту. Ослаблення прискорилося після оголошення Банком Росії про скорочення від 5 листопада валютних інтервенцій, що ринок сприйняв як відправлення рубля у вільне плавання. Внаслідок цього рубль три дні поспіль оновлював історичні мінімуми.

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Заслужений економіст Азербайджану Октай Ахвердієв вважає відмову азербайджанських пунктів обміну валют від прийому рублів цілком природним процесом.

«Це цілком логічно, оскільки немає попиту. Банкам це стало просто невигідно», - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, якщо хтось звідси їде в Росію, то йому вигідніше виїхати із країни з доларами, тому що там потреби в доларі більші, ніж в Азербайджані. А тут у нього будуть купувати долари за іншим, нижчим курсом.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що рубль через нафту і російську агресію на Донбасі продовжує падати.