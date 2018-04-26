Нацбанк хоче розширити можливості українців розраховуватися безготівково

Регулятор працює над відповідним проектом у співпраці з Мінекономрозвитку.

Національний банк України у співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі працює над поетапним впровадженням протягом 2019-2020 років вимог до суб'єктів господарювання про прийняття електронних платіжних засобів в оплату за товари і послуги.

Читайте такожПеремога платіжних карт: в Україні обсяг безготівкових розрахунків в 2017 році зріс в півтора раза

Про це повідомила прес-служба Національного банку України з посиланням на заступника директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольги Васильєву.

За інформацією регулятора, йдеться про кількісне і якісне зростання мережі прийому платіжних карток в Україні за допомогою оновлення вимог постанови Кабінету міністрів України №878.

Регулятор відзначив, що в останні роки в Україні спостерігається стабільне зростання обсягів і частки безготівкових операцій, проте їх активний розвиток стримує недостатньо розгалужена платіжна інфраструктура.

«Частка безготівкових операцій з використанням платіжних карт за останні 3 роки зросла на 14 відсоткових пунктів і на кінець 2017 року становила 39,3%. Кількість торговельних терміналів в Україні з початку 2015 року зросла на 30%. За результатами минулого року їх кількість на 1 млн населення досягла 6 тисяч штук, але в європейських країнах цей показник у кілька разів більший», - наводяться в повідомленні слова Васильєвої.

У НБУ пояснили, що необхідно розширити перелік платіжних пристроїв і сервісів для безготівкової оплати користувачами, використовуючи не тільки фізичний платіжний термінал.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України у 2010 році постановою №878 зобов'язав суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які використовують реєстратори розрахункових операцій, перейти на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів.

Поточного року Мінекономрозвитку підготувало проект постанови уряду, що зобов'язує підприємців забезпечити можливість безготівкової оплати покупцями товарів і послуг. За інформацією у низці ЗМІ, постанова передбачає обов'язкову установку підприємцями POS-терміналів, що дають можливість здійснювати оплату банківськими картами.