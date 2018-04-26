З України йде в три рази більше дивідендів, ніж заходить інвестицій - президент ЄБА

За його словами, до України в січні-березні щомісяця приходило 100 млн дол. інвестицій і виводилося 300 млн дол. дивідендів.

До України за період січня-березня щомісяця приходило 100 млн дол. інвестицій і виводилося 300 млн дол. дивідендів, заявив президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала на брифінгу в Києві.

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«Минулого року прямі іноземні інвестиції становили близько 2 млрд дол., але з країни пішла така ж кількість грошей у вигляді дивідендів. Тому чистого припливу немає. З початку року цифри виглядають ще гірше. У нас є дані за три місяці (січень-березень - УНІАН). Темпи припливу прямих іноземних інвестицій сповільнилися до менш 100 млн дол. в місяць, відтік у вигляді дивідендів збільшився. З України йде 300 млн дол. кожен місяць у вигляді дивідендів», - сказав він.

За словами Фіали, прискорення економічного зростання до 5-7% в рік, на який орієнтується уряд, можливе лише в разі збільшення внутрішніх інвестицій до 25% ВВП з нинішніх 15% ВВП.

«Ми бачимо, що за останні 12 років Україна дуже сильно відстає, і рівень внутрішніх інвестицій лише 15% від ВВП. Цього дуже мало. Для того, щоб країна розвивалася тими темпами, які заявив нещодавно уряд, 5-7% ВВП (економічного зростання щороку - УНІАН), частка внутрішніх інвестицій у ВВП повинна бути як мінімум 25%», - підкреслив Фіала.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік становили 1,871 млрд дол.