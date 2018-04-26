ДФС за підсумками перевірок донарахувала 10 мільярдів податків

Цей показник у 2,6 раза перевищує обсяги донарахувань за аналогічний період минулого року.

Державна фіскальна служба України за результатами контрольно-перевірочної роботи у першому кварталі 2018 року донарахувала до сплати в бюджет 10,3 млрд грн податків і зборів, що на 6,4 млрд грн, або у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Як повідомила прес-служба ДФС, перевірці піддаються лише ризикові платники податків, при цьому кількість перевірок для документального підтвердження ризиків за останні 5 років скоротилася майже в 4 рази.

Також в ДФС відзначили, що більше половини позапланових перевірок проводиться не за ініціативою ДФС, а з інших причин, включаючи ліквідацію і реорганізацію платника податків, рішення судів, ініціативу самого платника податків.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба в 2017 році провела 652 позапланові документальні перевірки платників податків, за якими донарахувала 8,1 млрд грн податків і зборів.