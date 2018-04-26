МВФ знову нагадав Україні про умови для отримання нового траншу

У Фонді зазначили, що для отримання нового траншу Україна має підвищити ціни на газ, запустити Антикорупційний суд та відзвітувати про виконання бюджету.

У МВФ гостро стурбовані продовженням співпраці з Україною. Яке, судячи з усього, зайшло в глухий кут через небажання українського уряду піднімати ціни на газ для домогосподарств до рівня цін для промисловості.

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Про це повідомляє Новое время.

"Я ще розумію затримки з цим судом, але підняти ціни на газ можна розпорядженням уряду лише за один день", - заявив високопоставлений співробітник МВФ.

"Ми стурбовані тим, що ціни на газ стали політичним питанням, - підкреслив і Пол Томсен, голова європейського департаменту МВФ. - Для України критично важливо деполітизувати цю тему, щоб виконати програму співпраці".

При цьому в МВФ зазначають: для отримання наступного траншу Україні необхідно не лише провести реформу цін на газ та запустити Антикорупційний суд, але й відзвітувати про виконання бюджету, в якому має бути витриманий дефіцит на рівні 2,5% ВВП.

Також Томсен зазначив, що Україні потрібно виконати суттєві структурні реформи, щоб досягти потужного економічного зростання в середньостроковій перспективі.

Він завершив обговорення таким резюме: "Україна повинна почуватися в економічному плані не гірше Польщі".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу без обговорення. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

Ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.