Міністр фінансів нагадав, що повинна зробити Україна для отримання нової фіндопомоги від ЄС

За словами Данилюка, наша країна до затвердження нової макрофінансової допомоги ЄС повинна виконати умови попередньої програми.

Україна до затвердження нової програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу має виконати всі умови попередньої програми макрофінансової допомоги ЄС.

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Про це написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр фінансів України Олександр Данилюк, підбиваючи підсумки робочої поїздки до Брюсселя (Бельгія), де він провів низку зустрічей з представниками Єврокомісії та Європарламенту.

«Повністю згоден з євродепутатами - у нас попереду ще дуже багато роботи, і Україна не має права зупинятися на досягнутому. До затвердження нової програми маємо виконати заходи, що не виконані за попередньою, третьою програмою макрофінансової допомоги ЄС», - написав міністр.

Він нагадав, що серед цих умов автоматична верифікація електронних декларацій, впровадження кредитного реєстру Національного банку, впровадження системи верифікації власників компаній, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка.

«Виконання цих умов у рамках нової програми - цілком реально. Питання тільки в подоланні корисливих інтересів і в наявності політичної волі», - наголосив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала Раді Європейського Союзу та Європейському парламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

З 2014 року Єврокомісія надала Україні 3,4 млрд євро МФД у вигляді кредитів з низькими відсотками.