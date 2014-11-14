Нацбанк призупинив застосування до банків штрафів за порушення нормативів відкритої валютної позиції

Відповідне рішення закріплене постановою правління від 12 листопада 2014 року №722.

Згідно з постановою, до 2 грудня регулятор також скасовує штрафні санкції за недотримання вимог до порядку формування та зберігання обов'язкових резервів.

Зазначеною постановою регулятор також зняв обмеження з дострокового погашення банками позик в іноземній валюті від нерезидентів на умовах субординованого боргу у випадку скерування відповідних коштів на збільшення статутного капіталу банку-позичальника. У постанові також передбачено, що заборона не поширюється на випадки, коли дострокове погашення кредитів від нерезидентів проводиться за рахунок коштів, залучених резидентом-позичальником за іншим кредитним договором з нерезидентом, якщо такий договір передбачає більш пізній строк виконання зобов'язань позичальника.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім того, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів.

Національний банк України з 2 вересня скоротив ліміт відкритої валютної позиції банків у 5 разів - від 5 до 1%, що на думку регулятора дало б можливість підвищити надходження валюти на ринок.