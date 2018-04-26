Держборг України з початку року перевищив $77 мільярдів

У гривневому еквіваленті держборг скоротився на 4% - до 2,1 трильйона гривень.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України в першому кварталі 2018 року зріс в доларовому еквіваленті на 1,06 мільярда доларів, або на 1,4%, - до 77,37 мільярда доларів станом на 31 березня.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 88,09 мільярда гривень, або на 4,1%, - до 2,054 трильйона гривень.

Зазначається, що в структурі держборгу зростання у валюті обумовлено збільшенням заборгованості за випущеними цінних паперів на внутрішньому ринку.

За даними Мінфіну, зниження боргу в гривневому еквіваленті обумовлено погашенням заборгованості за кредитами міжнародних фінансових організацій та за випущеними цінних паперів на зовнішньому ринку.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.

Уряд планує скоротити рівень державного і гарантованого державою боргу України до 60% ВВП до 2020 року з 72% на кінець 2017 року.