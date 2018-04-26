Курс валют на завтра: НБУ зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 27 квітня: 100 USD – 2623,0047 гривні; 100 EUR – 3191,6721 гривні; 10 RUR – 4,1899 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2623,0047 (26 квітня – 2627,0545)

100 EUR – 3191,6721 (26 квітня – 3201,0659)

10 RUR – 4,1899 (26 квітня – 4,2544)

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Як повідомляє УНІАН, 26 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,18/26,21 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,87/31,91 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4168/0,4175 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,23 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 654 угоди на суму 453,02 мільйона доларів.