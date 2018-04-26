АМКУ перевіряє ціноутворення на ринку фінпослуг

В рамках перевірки АМКУ запросив інформацію у 51 банку.

Антимонопольний комітет України проводить комплексне дослідження дотримання прав споживачів фінансових послуг у частині комісій при здійсненні грошових переказів, у рамках якого запросив інформацію у 51 банку, у тому числі у всіх державних.

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Про це повідомила Державний уповноважений в Антимонопольному комітеті України Ганна Артеменко в соцмережі Facebook, коментуючи заяву одного із засновників проекту Monobank (банк без відділень) про запит АМКУ в адресу партнера проекту "Універсал банку" про конкурентності тарифів на р2р-перекази (переклад між картами).

"Вимоги були направлені 51 банку, в тому числі всіх державних банків і банків з державною часткою. Це комплексне дослідження, спрямоване в тому числі на вивчення питань ущемлення прав споживачів, які платять комісії при перекладах. Дослідження також буде охоплювати питання, чи можуть банки з великою часткою на ринку диктувати свої правила гри", - пояснила представник АМКУ.

За її словами, проведення такого дослідження пояснюється збільшенням кількості переказів з-за кордону, і система р2р-перекладів використовується для порівняльного аналізу, так як з технологічної точки зору несуттєво відрізняється від переказів з-за кордону.

Довідка УНІАН. У листопаді 2017 року екс-топ-менеджери "Приватбанку", які покинули фінустанову після його націоналізації і створили ІТ-компанію Fintech Band, оголосили про повноцінний запуск першого в Україні мобільного банку без відділень.