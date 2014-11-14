”Південний потік” не матиме подальшого розвитку, якщо правова база не буде узгоджена із законодавством ЄС - Шевчович

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань енергетики Марош Шевчович.

Зокрема, єврокомісар зазначив, що ”Європейська комісія не виступає проти розвитку Південного потоку (чи будь-якого іншого подібного трубопроводу), але наполягає на тому, що цей проект може бути розробленим тільки тоді, коли буде приведено у повну відповідность до законодавства ЄС”.

За словами Шевчовича, розвиток трубопроводів, які суперечать законодавству ЄС, може поставити під загрозу функціонування внутрішнього ринку та сворить ризики для безпечних поставок енергоресурсів в ЄС.

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При цьому він наголосив, що ”Південний потік” потребує міцної правової та нормативної бази у відповідності з законодавством ЄС для того, щоби мати подальший розвиток.

Єврокомісар підкреслив, що в тому вигляді, в якому були реалізовані двосторонні угоди Росії з певними країнами-членами ЄС щодо ”Південного потоку” на практиці, вони такі, що не відповідають законодавству ЄС.

Таким чином, ”Європейська комісія пропонує відкласти проект ”Південний потік” до тих пір, поки не буде забезпечено повну відповідність законодавству ЄС”, а також пропонує знову дати оцінку цьому проекту в світлі пріоритетів ЄС з огляду на енергетичну безпеку.