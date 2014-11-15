Яценюк виключає закупівлю вугілля у так званих ”ЛНР” і ”ДНР”



Про це він заявив в ефірі програми “Шустер-Live” на Першому національному у п`ятницю ввечері.

“Після того, коли правоохоронні органи на весь світ заявили, щоправда потім не довели, що перевіряють закупівлю вугілля, росіяни відразу потерли руки, тому що ПАР відмовився поставляти вугілля. І в нас зараз два варіанти: або в Росії купувати, або купувати в ”ЛНР” і ”ДНР”. Хто нас буде вважати нормальними та адекватними людьми, якщо ми дамо команду купувати вугілля у ”ЛНР” і ”ДНР”? Це злочин, це фінансування тероризму. Ми усвідомлюємо, що це вугілля дешевше, але ж вони на ці гроші купують зброю і стріляють наших хлопців”, - сказав Яценюк.

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В той же час час прем`єр зазначив, що на сьогоднішній день бюджетних грошей на закупівлю вугілля в Росії українська влада не виділяє, але окремі приватні компанії почали купувати вугілля у росіян. Тому Яценюк вважає за необхідне, щоб Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання введення в дію пакету санкцій проти РФ.