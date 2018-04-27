Нацбанк вводить в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні (фото)

Вони поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу. Протягом 2019-2020 років Нацбанк введе в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень.

З сьогоднішнього дня, 27 квітня, Національний банк України вводить в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.

Вони поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу. Протягом 2019-2020 років Нацбанк введе в обіг монети номіналом 5 та 10 гривень.

Спеціально вилучати паперові банкноти не будуть. Просто припинять їх друк, а також не будуть поповнювати ними грошовий обіг. Нові монети будуть діяти паралельно з паперовими гривнями старого зразка.

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У НБУ пояснили, що монети можуть служити до 20 років, а паперові в середньому близько року. Планова заміна грошей допоможе заощадити до 1 млрд грн на їх друк.

Раніше повідомлялося, що держава замовила 140 мільйонів одногривневих монет і 145 мільйонів - двогривневих.