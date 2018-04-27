Венесуела продала національної криптовалюти на $3,3 мільярда

Венесуела буде використовувати Petro для покупки золота, укладення валютних контрактів держустановами та продажу-купівлі нерухомості.

Обсяг попереднього продажу венесуельської криптовалюти Petro становить 3,338 мільярда доларів.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на президента країни Ніколаса Мадуро.

За його словами, отримані від продажу гроші будуть спрямовані до Центробанку країни для подальшого продажу через аукціони додаткової обмінної системи DICOM.

Венесуела 20 лютого випустила забезпечену нафтою криптовалюту Petro, ставши першою країною з власною криптовалютою, яка підтримується запасами нафти. Для роботи з Petro президент має намір створити чотири економічні зони.

Як заявив Мадуро, Центральний банк Венесуели може купувати золото за Petro, всі державні інститути мають укладати валютні контракти в Petro, а з 20 квітня в країні стартувала продаж житла за цю криптовалюту.

Складна економічна ситуація призвела до найвищої інфляції в Венесуелі. На даний час в країні, крім змінного курсу в DICOM, існує також курс "чорного ринку", який не визнається владою, але в залежності від якого працюють всі вуличні міняйли.