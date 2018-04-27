Нацбанк не вірить у швидке вирішення проблеми непрацюючих кредитів

Без додаткових механізмів прогресу у вирішенні цієї проблеми не буде.

Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках у грошовому виразі залишається практично незмінним, і без додаткових механізмів прогресу у вирішенні цієї проблеми в найближчі рік-півтора не буде.

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Про це повідомила прес-служба Національного банку України, посилаючись на директора департаменту фінансової стабільності НБУ Віталія Ваврищука.

За його словами, для активізації роботи щодо вирішення проблеми непрацюючих кредитів необхідно прийняти закон, що регулює діяльність компаній з управління заборгованістю, почати практику використання даних кредитного реєстру НБУ при оцінці банками ризиків, ввести нове законодавство про банкрутство та завершити судову реформу.

За оцінками регулятора, частка непрацюючих кредитів у портфелях українських банків поступово знижується, але в основному за рахунок видачі нових кредитів, у той час як у грошовому вираженні обсяг таких кредитів залишається практично незмінним.

При цьому, як відзначили в НБУ, найгірша платіжна дисципліна серед великих бізнес-груп, і понад 90% кредитів топ-5 бізнес-груп (за обсягами залучених від українських банків кредитів) є непрацюючими.

Нацбанк підкреслює, що в майбутньому буде ретельно моніторити ризики концентрації в банківському секторі.

Серед вже зроблених кроків для вирішення цієї проблеми в НБУ назвали розкриття статистики про непрацюючих кредитів, створення сприятливих регуляторних умов для реструктуризації кредитів, усунення більшості податкових перешкод для списання таких кредитів.

Довідка УНІАН. За оцінками НБУ, частка "непрацюючих" кредитів у банківській системі України перевищує 50%, у тому числі найвищий показник неробочих кредитів в кредитному портфелі держбанків – на рівні близько 70%.