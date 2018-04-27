Кредитування бізнесу стає реальністю: набуває чинності угода з МБРР

Порошенко ратифікувала Гарантійну угоду між Україною та МБРР для кредитування малого і середнього бізнесу.

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довгострокового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку", прийнятий Верховною Радою 5 квітня.

Читайте такожУкраїнський бізнес спрогнозував курс гривні

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що угода створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами, залучення в економіку України довгострокових інвестиційних ресурсів обсягом 150 мільйонів доларів під державні гарантії.

Документ передбачає отримання ПАТ "Укрексімбанк" як позичальником кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку для надання українським підприємствам малого та середнього бізнесу середньо - і довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування і фінансування оборотного капіталу.

"Реалізація проекту доступу до довгострокового фінансування матиме позитивний вплив на розвиток малих і середніх підприємств, розширення виробничих потужностей реального сектора, збереження існуючих та створення нових робочих місць", - йдеться в повідомленні.