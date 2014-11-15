Єврокомісія очікує від України та Росії виконання зобов`язань щодо постачання газу взимку



Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань енергетики Марош Шевчович.

Зокрема, на запитання, що він може сказати про останні газові домовленності з Росією, досягнуті в кінці жовтня, а також чи можна говорити про те, що проблема поставок російського газу в країни ЄС через територію України перед початком зими була вирішена, єврокомісар пояснив, що досягнуті угоди повинні стати основою для вирішення питання поставок російського газу в Україну в зимовий період, що у підсумку також повинно допомогти безпечному постачанню газу в ЄС.

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”Комісія продовжує спостерігати за ситуацією дуже уважно та очікує від обох сторін виконання своїх зобов`язань”, - наголосив Шевчович.