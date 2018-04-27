НБУ перерахував до держбюджету перший транш прибутку на 15 мільярдів

Решта суми розміром 29,6 мільярда гривень буде перерахована протягом 2018 року.

Національний банк перерахував до державного бюджету України перший транш свого прибутку за 2017 року обсягом 15 мільярдів гривень, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

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У НБУ нагадали, що рада НБУ затвердила прибуток до розподілу регулятора за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень.

Також повідомляється, що перерахування суми, що залишилася в розмірі 29,6 мільярда гривень буде реалізовано в повному обсязі протягом 2018 року, за графіком, погодженим з Міністерством фінансів.

Довідка УНІАН. Національний банк України в 2017 році перерахував до державного бюджету 44,4 мільярда гривень прибутку за 2016 рік.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає перерахування в казну частини прибутку НБУ за 2017 рік розміром 50,5 мільярда гривень.