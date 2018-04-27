НБУ перерахував до держбюджету перший транш прибутку на 15 мільярдів
Національний банк перерахував до державного бюджету України перший транш свого прибутку за 2017 року обсягом 15 мільярдів гривень, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.
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У НБУ нагадали, що рада НБУ затвердила прибуток до розподілу регулятора за минулий рік до перерахування в держбюджет в 2018 році в розмірі 44,6 мільярда гривень.
Також повідомляється, що перерахування суми, що залишилася в розмірі 29,6 мільярда гривень буде реалізовано в повному обсязі протягом 2018 року, за графіком, погодженим з Міністерством фінансів.
Довідка УНІАН. Національний банк України в 2017 році перерахував до державного бюджету 44,4 мільярда гривень прибутку за 2016 рік.
Держбюджет України на 2018 рік передбачає перерахування в казну частини прибутку НБУ за 2017 рік розміром 50,5 мільярда гривень.