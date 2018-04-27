Держбюджет пішов у мінус майже на 21 мільярд гривень

Роком раніше дефіцит держбюджету був більш ніж удвічі нижчим.

Державний бюджет України за січень-березень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 20,564 мільярда гривень, що більш ніж удвічі вище дефіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет за цей період виконано з дефіцитом на рівні 3,001 мільярда гривень проти профіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 4,005 мільярда гривень.

Також повідомляється, що профіцит місцевих бюджетів за перший квартал склав 17,563 мільярда гривень.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна в березні виплатила 1,4 мільярда доларів бюджетних коштів за зовнішніми боргами.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.