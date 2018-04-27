Конфлікт з Україною обійшовся Росії щонайменше у 50 мільярдів доларів – експерт

Передумови для послаблення торгових зв'язків між країнами з'явилися ще до анексії Криму та війни на Донбасі.

За останні роки російська економіка втратила через конфлікт з Україною щонайменше 50 млрд доларів, а окупація Криму стала важким тягарем для російського федерального бюджету.

Про це йдеться у доповіді «Росія–Україна: ціна розлучення», підготовленій директором з проблем міжнародного розвитку Інституту сучасного розвитку, членом експертної групи «Європейський діалог» Сергієм Куликом. Текст доповіді опублікувала і проаналізувала «Новая газета».

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Кулик, як наголошується, наводить розрахунки, згідно з якими згортання кооперації з Україною призвело до необхідності вливань десятків мільярдів доларів у цілий ряд секторів і програм, що погіршує і без того сумнівні перспективи економічного зростання в Росії.

Передумови для ослаблення торгових зв'язків між країнами з'явилися ще до анексії Криму і війни на Донбасі. На піку — в 2011 році — двосторонній торговельний оборот досяг максимуму у $50,6 млрд і з тих пір плавно знижувався, опустившись до $39,6 млрд на кінець 2013 року. Проте за ступенем диверсифікації торгових зв'язків і специфікою своїх запитів Україна як і раніше помітно виділялася серед всіх інших партнерів РФ.

Вказується, що якщо б Москва не стала перешкоджати підписання Києвом Угоди про асоціацію з Європейським союзом (СА), то скорочення товарообігу відбувалося б з невеликою швидкістю. Замість цього відбувся драматичний розрив, у результаті якого російський експорт в Україну скоротився у три рази порівняно з 2013 роком (з $24 млрд до $8 млрд).

За деякими групами товарів (парфюмерно-косметичні вироби, залізнична техніка, скло та ін.) частка українського ринку становила понад 20% — у багатьох випадках російські постачальники так і не змогли знайти альтернативні ринки.

Одне лише імпортозаміщення за лінією ОПК, втрата замовлень на українських цивільних підприємствах і ризики для банківського сектору обійшлися Росії у $50 млрд — це, як вказує Кулик, в 5 разів більше, ніж очікуваний збиток від асоціації України з Європою.

Особливою статтею витрат «розлучення» стала анексія Криму, яка «виявилася очевидною несподіванкою для економічного блоку [російського] уряду».

На облаштування життя в окупованому регіоні з 2014 року з федерального бюджету РФ було витрачено від 300 до 470 млрд рублів. Пожвавити економічне зростання не вдалося, зате залежність Криму від бюджетних вливань стійко зростає щороку: в 2018 році доходи півострова на 77% забезпечуються фінансовими ресурсами з Москви.

Раніше в Держдепартаменті США заявляли, що з-за введених Вашингтоном санкцій російський бюджет недоотримав близько 3 мільярдів доларів.