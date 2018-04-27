Перевірки по-новому: Мінфін розробив порядок ревізії держвиплат

Відповідний законопроект передбачає повернення неправомірно отриманих у держави коштів.

Міністерство фінансів України розробило законопроект про верифікації та моніторингу державних виплат, та оприлюднює його на своєму сайті для громадського обговорення.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, законопроект визначає основні етапи верифікації. Зокрема, при зверненні фізичної особи за державними виплатами проводиться превентивна верифікація, при наданні держвиплат - поточна верифікація, а після завершення держвиплат - ретроспективна верифікація.

Також законопроект визначає порядок повернення неправомірно отриманих державних виплат.

Мінфін зазначив, що проведення верифікації сприятиме розвитку справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищить адресність держвиплат і оптимізує бюджетні витрати.

Також повідомляється, що після публічного обговорення Мінфін представить законопроект на розгляд Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Верифікація державних виплат являє собою комплекс заходів по збору та перевірки достовірності інформації, що підтверджує право на отримання державних виплат і їх розмір.