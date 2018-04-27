Підприємці на пенсії звільняються від сплати єдиного внеску - Верховний суд

У рішенні суду зазначається, що такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Верховний суд України дійшов висновку, що фізичні особи-підприємці на пенсії звільняються від сплати єдиного внеску.

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Як повідомляє портал Судової влади, суд вирішив, що фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують пенсію або соціальну допомогу, передає «Радіо Свобода».

У рішенні зазначається, що такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Верховний суд зазначив, що звільнення фізичної особи-підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування, від сплати єдиного внеску можливе за наявності двох умов: по-перше, така особа повинна мати статус пенсіонера за віком або людини з інвалідністю; по-друге, отримувати відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

З січня по грудень 2018 року розмір мінімального єдиного внеску становить 819 гривень.

Як повідомляв УНІАН, сума виплат Пенсійного фонду України в 2017 році становила 291,5 млрд грн (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій січня 2018 року в сумі 10,0 млрд грн), що на 13%, або 38,1 млрд грн більше, ніж за 2016 рік.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік з усіх джерел фінансування надійшло 292,4 млрд грн, з яких власні надходження становили 158,3 млрд грн, що на 47,2 млрд грн більше порівняно з 2016 роком.