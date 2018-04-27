Активи діючих банків з початку року скоротилися на 40 мільярдів гривень

За даними НБУ, в березні активи банків зросли на 2,673 млрд грн.

Активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за березень 2018 року зросли на 2,673 млрд грн, або на 0,2% - до 1,296 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року - за перший квартал - активи діючих банків скоротилися на 40,544 млрд грн, або на 3%.

Зобов'язання банків зросли на 0,1% у березні, але при цьому скоротилися на 3,1% з початку року - до 1,136 трлн грн.

Капітал банків зріс на 1,2% у березні, але при цьому скоротився на 2,5% з початку року - до 159,6 млрд грн.

Також повідомляється, що на початок квітня в Україні працювало 82 банки, як місяцем раніше і на початок цього року.

Як повідомляв УНІАН, активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 млрд грн, або на 6,4% - до 1,336 трлн грн.